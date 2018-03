Surinaamse fotograaf Raul Neijhorst in top 200 populairste fotografen

1 maart 2018 | |

XXXLPIX, gevestigd te Berlijn, Duitsland, brengt jaarlijks een lijst uit met de “Top100 photographers on the Web”. Uit een selectie van meer dan 600 fotografen wordt de Web Popularity Index (WPI) geanalyseerd. De Surinaamse fotograaf Raul Neijhorst staat in de top 200 populairste fotografen ter wereld!

Bij deze WPI worden de 3 belangrijkste factoren van het sociale web bekeken: bereik, interactie met gebruikers en externe referenties. Duizenden sociale media en webindicatoren voor populaire fotografen van vandaag werden verzameld en geëvalueerd voor het creëren van de index. Bekeken zijn duizenden sociale media en webindicatoren voor populaire fotografen van vandaag werden verzameld tijdens de periode van onderzoek en geëvalueerd voor het creëren van de index.

Officieel wordt alleen de top 100 gepubliceerd en de rest krijgt een persoonlijke mail. Bekende namen op de top 100 zijn o.a. : Terry Richardson (10), Lara Jade (37), Scott Kelby (54), Joe McNally (57), Chase Jarvis (60) en Jasmine Star (71). Opvallend is dat in de top 100 geen Nederlandse fotografen zijn genoteerd, wat vorig jaar wel het geval is geweest.

De in Nederland wonende fotograaf uit Suriname, Raul Neijhorst, heeft de 192e notitie positie ingenomen met een score van 19,38. De nummer 100 heeft 49,27 punten en als Raul in Frankrijk had gewoond, had hij zelfs de top 20 van Frankrijk gehaald met een 10e plek. De 10e plek heeft 15,91 punten.

Raul is blij met deze notering. “ik vind het geweldig dat ik deze notering heb. Het is geen top 100, maar een top 200 is zeker ook niet verkeerd! Ik ben dan ook al mijn supporters, volgers en iedereen die me op enigerlei wijze ondersteund, erkentelijk. Zonder hen had dit nooit gekund!”

Op de vraag of hij voor nog hoger gaat zegt hij: “Ik wil zeker hoger, maar de competition is huge. Er zitten geen kleine namen op de lijst, dus we moeten er hard voor werken. Maar ik merk wel dat ik veel meer met Instagram ga moeten doen”. Bij het onderzoek van dit jaar blijkt dat in tegenstelling tot voorgaande jaren Instagram het popluairste medium is.

