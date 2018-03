Grote Holi vieringen in Den Haag en Rotterdam

1 maart 2018 | |

Op vrijdag 2 maart a.s. vieren meer dan een miljard mensen over de hele wereld het Holifeest. Niet alleen in India of Suriname, maar ook in Nederland. In Den Haag wordt dit kleurrijke feest op een uitbundige wijze gevierd door Stichting Holi Samen, onder de noemer: Haagse Holi Hangámá of te wel Haagse Holi Spektakel.

Ook in Rotterdam wordt het feest op vrijdag 2 maart groots gevierd en wel in het Zuiderpark, naast AHOY. Deze viering komt tot stand door de Stichting APNA, Gemeente Rotterdam en de gebiedscommissie Charlois.

In Suriname is Holi of Phagwa een nationale vrije dag. Er zijn twee grote vieringen: het Phagwa Festival van Lustig rond het onafhankelijkheidsplein en de Phagwa Battle ‘Makhan Chor‘ in de Palmentuin.(FOTO: Stichting Holi Samen)