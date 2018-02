Kunstenaar Sunil Puljhun bij Readytex Art Gallery Suriname

28 februari 2018 | |

Na de grootse viering van 25 jaar Readytex Art Gallery Suriname in februari, is het nu tijd voor de derde Thursday-Night-Feature (TNF) van het jaar, op donderdag 1 maart a.s.. De beurt is deze maand aan beeldend kunstenaar Sunil Puljhun, een kunstenaar die bekend staat om zijn overwegend donkere, zwart-witte werken. Puljhun laat op de TNF van donderdag 1 maart enkele nieuwe werken zien en vertelt in een presentatie meer over zijn ideeën over vormen en 3D-concepten.

Sunil Puljhun experimenteert vaker met nieuwe concepten en thema’s. Toch komt hij keer op keer terug bij het thema dat hem het meest aanspreekt: kinderen en de toekomst die wij in onze huidige maatschappij wel of juist niet voor hen creëren. Het werk is soms confronterend, soms aangrijpend, maar zet altijd aan tot nadenken. Dat is ook zijn bedoeling. Wat de techniek betreft, combineert de kunstenaar zijn liefde voor grafisch werk met zijn schilderkunst.

Verder experimenteert Sunil, zoals hij dat vroeger ook al deed, met geometrische vormen en composities. Voor zijn inspiratie put hij onder andere uit de stijl van Piet Mondriaan en uit de architectuur. Met deze vormen wil hij nu verder naar een volgende fase. Hij wil ze uiteindelijk uitvoeren in 3D werkstukken. En zijn ultieme toekomstwens is stadsverfraaiing met sculpturen in de openbare ruimte.

Bent u nieuwsgierig geworden, komt u dan naar de TNF van donderdag 1 maart en laat u verrassen door de mixed-media schilderijen, installaties, schetsen en studies van Sunil Puljhun. Readytex Art Gallery is op deze avond geopend van 19:00 – 21:00 uur, en de presentatie begint om 19:30 uur. Uiteraard kan het publiek op deze avond naast de presentatie, ook genieten van alle andere kunstwerken die in de overige ruimten van de galerie geëtaleerd staan.

FOTO: Fear, mixed media on paper, 2018, by Sunil Puljhun