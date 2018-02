Tweede communicatiecongres Suriname in mei

26 februari 2018 | |

Het tweede communicatiecongres Suriname is momenteel in voorbereiding. Het is volgens Angela van der Kooye CEO van Center for Communication and Public Relations (CCPR) een tweejaarlijks congres. Er is bewust daarvoor gekozen omdat op het congres de laatste trends op het gebied van communicatie te zien zullen zijn. Het tweede communicatiecongres zal plaatsvinden op 24 en 25 mei in het gebouw van TBL cinemas. Het thema dit jaar is:,,The Glitter and Glamour of internal communication, the purpose to communicate’’.

De nadruk zal gelegd worden op de interne communicatie, aangezien over het algemeen veel aandacht wordt besteed aan externe communicatie. Er zal ook worden gesproken over de ‘IK’ communicatie, de communicatie met jezelf en over Event management. Ook dit jaar heeft het communicatiecongres een internationaal karakter en zullen er sprekers aanwezig zijn uit Suriname, Curaçao, Nederland en Amerika.

Het doel van dit congres is om de communicatienormen in ons land naar een hoger niveau te tillen. Dit congres moet een belevenis worden voor elke bezoeker. Aan het congres is er ook een communicatiebeurs gekoppeld waarbij verschillende bedrijven hun diensten tentoon zullen stellen. Tussen de seminars en masterclasses door, zullen er ook communicatiegames gehouden worden waar de participanten aan mee kunnen doen. Daarbij kunnen leuke prijzen worden gewonnen. Tijdens de junior classes zal er meer interactie zijn met het publiek. Men zal veel meer doen en heel veel beleven. Het motto is dan ook ‘Kom, Geniet en Leer’.

Op de tweede dag van het congres zullen de communicatie awards worden uitgereikt. De awards zullen uitgereikt in vier categorieën: De communicatie -man of -vrouw, de beste TV commercial, de beste slogan en best geschreven stuk. De categorie best geschreven stuk bestaat uit twee sub categorieën: Journalisten en columnisten.(FOTO: CCPR/communicatiecongres 2016)