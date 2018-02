Solovoorstelling ‘Kophonger’: realiteit over morbide obesitas

24 februari 2018 | |

Theatermaker Frank Wijdenbosch is momenteel in Suriname om een solovoorstelling op te voeren welke gaat over zijn eigen ervaring over morbide obesitas. Wijdenbosch kampt al vanaf zijn jeugd met overgewicht, hij woog tot 2009, 186 kilo. Dik zijn was een deel van zijn identiteit geworden. Na een lange lijdensweg, een gewichtsverlies van 81 kilo en ook op advies van zijn psycholoog koos hij ervoor om zijn verhaal te vertellen aan het groter publiek.

In deze tragikomische solovoorstelling neemt Frank zijn publiek mee in zijn leven hoe het toen was en hoe het nu is. Volgens Frank is hij geen held om deze voorstelling op te voeren maar ziet hij zichzelf als patiënt. Hij wil met zijn verhaal ervoor zorgen dat mensen nooit als hem worden. Hij wil het gevoel opwekken dat mensen zeggen:,, Nee ik wil NOOIT als Frank Wijdenbosch worden.’’

Volgens Frank is eten, maar een heel klein onderdeel van het verschijnsel obesitas. Er zijn nog tal van andere factoren die een rol spelen waarbij een persoon dik wordt, zoals kind zijn, de verhouding ouders kind, verhouding met jezelf en hoe je omgaat met mensen, je gedrag en behandeling op school, dat heeft ook allemaal te maken met obesitas. Ook het stiekem eten van dikke mensen speelt een rol. Meestal zie je dikke mensen niet eten omdat ze het zien als een soort taboe.

Ann Hermelijn van Aco Multiservices is de trekker van dit stuk. Het is een feit dat de mens dikker wordt. Obesitas is tegenwoordig ook een wereldprobleem dat veel aandacht behoeft. Met dit stuk ‘Kophonger’ wil ze mensen stimuleren om kritischer te gaan kijken naar hun leven om daar verandering in te brengen. Als mens moeten we een gezonder levensstijl gaan adopteren en kleine stapjes maken. Men moet zich niet focussen op hele snelle veranderingen want dat werkt NIET!

De voorstellingen van Kophonger zijn op 23, 24 en 25 februari in theater Unique. Vanwege de belangrijkheid van de boodschap die naar voren komt in dit stuk zullen er ook scholenvoorstellingen zijn en zal het ook worden opgevoerd in de districten.