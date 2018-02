Parlementariër komt op voor studerende Coroniaanse leerkrachten

24 februari 2018 | |

In het district Coronie zijn er genoeg leerkrachten die graag zouden willen doorstuderen. Zij doen er alles aan om in Paramaribo hun studie voort te zetten. Dit zegt de nieuwe NDP parlementarier, Joan Wielzen die zich zorgen maakt over deze groep onderwijsgevenden. Zij hebben graag wat hulp van de overheid in Suriname, die zou kunnen zorgen voor vervoer om de reis van 260 kilometer te overbruggen. Zij willen er zelfs voor betalen.

Eerder beschikten ze over vervoer vanuit het commissariaat maar dat was van tijdelijke aard. Daarna vonden ze ondersteuning vanuit het ministerie van Defensie die een bus voor 15 personen ter beschikking stelde. Deze bus reed hen naar Saramacca waar ze de overstap maakten op een grotere bus en dan door reden met de andere leerkrachten van Saramacca naar Paramaribo.

Echter is men gestuit op een probleem aangezien de bus naar Saramacca vertrekt om 14.30 uur. De leerkracht gaat om 13.00uur van school en vertrekt om 13.30uur uit Coronie en moet ervoor zorgen dat ze om 14.30uur aankomt in Saramacca. Dus ze moeten in 1 uur die afstand afleggen op een snelheid van 80 kilometer per uur. Dat is dus eigenlijk een onmogelijke en gevaarlijke situatie.

Aangezien ze niet meer over de bus van Defensie beschikken komen ze nu met eigen vervoer naar de stad maar ook dat is niet haalbaar geeft Wielzen aan. Zij doet een verzoek bij de minister van Defensie als de leerkrachten weer mogen beschikken over de 15 personen bus waarbij ze zelfs bereid zijn om in de kosten te delen. Op deze manier kunnen ze toch hun studie in de stad afronden.