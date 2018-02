Goudkoorts ook in West Suriname, spanningen in Apoera

24 februari 2018 | |

PARAMARIBO/APOERA, 24 feb – In de Inheemse gemeenschap Apoera, in Weest Suriname, is puur behoud van de natuur allang geen eenduidig streven meer. Ongeveer honderd en vijftig bewoners vragen toestemming om naar goud te mijnen in de omgeving. Ze willen het milieuvriendelijk doen, dus zonder kwik. Districtscommissaris Theresia Cirino van Kabalebo is tegen. Naar haar zeggen is ook president Desiré Bouterse geen voorstander. “Ik ben het persoonlijk met hem eens”, zegt Cirino. De groep aanstaande goudzoekers heeft geld nodig.

Werk is er wel bij hout- en steenslagbedrijven. Maar de lonen zouden laag zijn. “Ook wij voelen de verslechterde economische situatie en willen verandering brengen”, zegt woordvoerder Ronny Simon tegenover de Ware Tijd. Onder de groep bevinden zich mannen met ervaring in de goudwinning. Ze hebben hun zinnen gezet op het Matapi-gebied dat nog vrijwel ongerept is. Maar ook lokale leiders zien het niet zitten.

Apoera is voor een belangrijk deel van haar dieet afhankelijk van visvangst. “Mensen zulen ziek worden en kunnen dood gaan. Het belang van een groep van honderd en vijftig man weegt niet zwaarder dan dat van drieduizend mensen”, zegt de districtscommissaris. Bovendien voorziet het gebied ook de rijstvelden van Nickerie. Ze vindt dat ecotoerisme goede perspectieven biedt voor wie echt wil ondernemen.