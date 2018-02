Op 2 maart wordt er wereldwijd gebeden voor Suriname op Wereldgebedsdag

23 februari 2018 | |

Over de hele wereld wordt op vrijdag 2 maart Wereldgebedsdag gevierd. Het thema voor dit jaar is Suriname. Dat wil zeggen dat alle landen die met Wereldgebedsdag meedoen, op deze dag zullen speciaal voor Suriname zullen bidden. Het Surinaams comité Wereldgebedsdag is een Christelijke organisatie welke geleid wordt door vrouwen en stimuleert vrouwelijk leiderschap. Rosana Pindon voorzitter van Surinaams comité Wereldgebedsdag geeft aan dat elk jaar Wereldgebedsdag wordt gevierd en elk jaar is er een ander land waarvoor er gebeden wordt. Dit jaar is Suriname aan de beurt.

In Suriname zullen in verband met Wereldgebedsdag meerdere gemeenten meedoen, bijvoorbeeld RK, EBG, Hervormde gemeente. Zij komen dan op deze dag bij elkaar en wordt de dag gevierd. Dit jaar is ook bijzonder voor Suriname, aangezien het Surinaams comité Wereldgebedsdag al 65 jaar lid is van de van de Internationale organisatie ‘World Day of Prayer’. Op deze dag, vrijdag 2 maart, zal ook in de Kathedrale Basiliek St. Petrus en Paulus een algemene gebedsdag worden gehouden.

Om als land in aanmerking te komen om voor gebeden te worden, zal dat land een voorstel moeten indienen. Om de vijf jaar zijn er internationale conferenties waarbij dan de landen worden gekozen voor wie de komende vijf jaren zal worden gebeden. Elk jaar een ander land. Suriname heeft in 2011 het voorstel ingediend en tijdens een internationale conferentie in 2012 in New York, Verenigde Staten, is er beslist dat Suriname het land is waarvoor in 2018 over de hele wereld gebeden zal worden.

Het thema welke is gekozen in Suriname waarvoor gebeden zal worden is: Milieu, aangezien er met ons milieu aardig wat mis is. Men denkt daarbij aan de grootschalige ontbossing, de met kwik vervuilde rivieren en niet te vergeten onze sloten en goten die vol zitten met plastiek en grof vuil. Op deze dag zullen 170 plus landen over de hele wereld bidden voor Suriname. De hoop is natuurlijke dat de gebeden verhoord worden en dat er inderdaad een positieve keer komt in het land.(FOTO: “Het Goddelijk geschenk” is een kunstwerk geschilderd door zr. Alice Pomstra van de Hervormde Gemeente Lelydorp)