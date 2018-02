‘Jungle Commando-achtige activiteiten’ bij brug in West Suriname

23 februari 2018 | |

PARAMARIBO/WITAGRON, 23 feb – Surinaamse ondernemers en vrachtrijders hebben het geruime tijd moeten verduren. Een soort terugkeer naar de jaren tachtig, toen het Jungle Commando het voor het zeggen had in delen van Suriname. In Witagron, in West Suriname, leek het levensecht déjà vu. De plaatselijke brug over de Coppename werd er ‘beheerd’ door plaatselijke bewoners. Oversteken was ineens niet gratis meer.

Sowieso was het oversteken nergens in Suriname zo duur. “Truckhouders die over de brug wilden, werden afgeperst. Ze moesten per vrachtwagen vijftienhonderd Surinaamse dollar (ongeveer honderd en vijftig euro) betalen. Of er moest een vat brandstof worden afgestaan om doorgang te krijgen. De mensen hielden zich bezig met Jungle Commando-actige activiteiten”, zegt districtscommissaris Ludwig Mettendaf tegenover de Ware Tijd.

De tolactiviteiten van bewoners uit het plaatselijke Marrondorp worden als illegaal bestempeld. Intussen is ingegrepen. Bij de brug is een militaire post ingesteld. Volgens eerdere berichten hadden de dorpelingen een wegbarricade gelegd. Volgens hen was het om de brug te beschermen. Die zou kapot gereden worden door het vele vrachtverkeer. De groep voelde zich geroepen om een tolsysteem in te voeren, blijkt achteraf.