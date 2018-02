Tentoonstelling over Javanen uit Suriname (VIDEO)

19 februari 2018 | |

“Van nieuwkomer tot Hagenees; Javaanse Surinamers in beeld”. Dat is de titel van een tentoonstelling die onderdeel is van het overdrachtsproject van de Stichting Comité Herdenking Javaanse Immigratie, STICHJI. Tot 26 maart is ook een tentoonstelling over Javanen uit Suriname te zien, in het Atrium van het stadhuis in Den Haag.

De verzamelde verhalen en het beeldmateriaal werden op dinsdag 13 februari, onder grote belangstelling overgedragen aan het Haags Gemeente Archief. Een schenkingsovereenkomst tussen STICHJI en het Haags Gemeentearchief maakte dat mogelijk.

In onderstaande radio- en televisie-tweeluik, welke mede mogelijk gemaakt is door het Haags Gemeente Archief, wordt aandacht besteedt aan dit unieke project. De reportage is van Sam Jones: