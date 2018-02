VHP: Chinezen ‘goed geïntegreerd’ in Surinaamse samenleving

16 februari 2018 | |

PARAMARIBO, 16 feb – De Chinese gemeenschap maakt zonder meer een belangrijk deel uit van de Surinaamse bevolking. Dit stelt de Vooruitstrevende Hervormings Partij, VHP, naar aanleiding van het Chinese nieuwjaar of lentefeest. Chinezen bekleden verschillende functies in de samenleving. “Ze zijn goed geïntegreerd in onze samenleving, spelen niet alleen een grote rol in sociaal economische ontwikkeling, maar ook in de opbouw van de harmonieuze multiculturele samenleving in Suriname.”

In dit licht wordt de intrede van dit Chinees nieuwjaar, het Jaar van de Hond, bezien. De VHP hoopt dat “wij allen samen het Jaar van de Hond kunnen vieren en zodoende de eigenschappen van de hond samen waar maken in het belang van vrede, rechtvaardigheid, ontwikkeling, welvaart en welzijn, maar ook in het belang van de veiligheid voor de burgers van ons land.” Ook de samenwerking met China weegt mee.

De samenwerking met de Volksrepubliek vindt plaats op verschillende niveaus, politiek, parlementair, sociaaleconomisch en cultureel. “De relatie tussen Suriname en de Volksrepubliek China is een goede en vriendschappelijke relatie. De Volksrepubliek China is voor Suriname een belangrijke ontwikkelingspartner geworden. Vanuit wederzijds belang en wederzijds respect draagt de volksrepubliek China op verschillende manieren bij aan de nationale ontwikkeling van ons land.”, stelt de VHP.