FissaCoin moet revolutie teweeg brengen in eventmanagement

16 februari 2018

Een van de belangrijkste ontwikkelingen in de evenementenindustrie is de integratie van online betalingen. Ondanks de positieve impact die deze betalingsverwerking en online evenementenmanagement hebben gebracht, hebben ze ook geleid tot grotere problemen in de sector. De bedenkers van FissaCoin hebben de problemen geïdentificeerd en kwamen met een revolutionaire manier om deze op te lossen met behulp van blockchain-technologie.

FissaCoin is een cryptocurrency die de FissaChain ondersteunt. Het platform is veilig, transparant en gedecentraliseerd. Dit betekent dat de beveiliging van gebruikersinformatie is beveiligd, dat de transparantie van de transacties gegarandeerd is en dat het platform grote hoeveelheden transacties in realtime kan verwerken.

Vertragingen in het afhandelen van evenementen behoren tot het verleden. Bezoekers op evenementen kunnen gemakkelijk toegang krijgen tot tickets, memorabilia en snacks via de FissaCoin mobiele applicatie. In tegenstelling tot de meeste starters met cryptocurrency, die zijn gestart door onervaren personen, wordt Fissacoin ondersteund door een gerenommeerd ontwikkelingsteam, bestaande uit: Joshua Hiwat, Phil Tevreden, Marc Kreeft, Carlos Carels en Pierre van Gasselt. Ze hebben allemaal ervaring met het werken in de entertainment- en evenementenindustrie én hebben de nodige kennis binnen de IT- en blockchaintechnologie.

FissaCoin is de grootste revolutie in de entertainmentindustrie. Het zal van toepassing zijn in de muziek- en entertainmentindustrie, waar en wanneer evenementen over de hele wereld gemanaged moeten.