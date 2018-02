Chinees Nieuwjaar ingeluid; het Jaar van de Hond

16 februari 2018 | |

In Amsterdam is vanavond het Chinees Nieuwjaar ingeluid, op exact hetzelfde moment als in Peking. Toen om middernacht in China het vuurwerk werd afgestoken, barstte ook het geknal los op de Dam meldt de NOS. Ook in Suriname is er aandacht voor het Chinees Nieuwjaar; vrijdag 16 februari 2018 is een nationale vrije dag in het land.

De hond is het elfde dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender. In de Chinese astrologie worden de volgende karaktereigenschappen toegekend aan mensen die in het jaar van de hond geboren zijn: trouw, loyaal, open, eerlijk, ijverig, direct, opmerkzaam, zorgzaam, verdraagzaam en de kampioen van het goede doel, maar ook cynisch en pessimistisch.

Inluiden Chinees Nieuwjaar in Amsterdam: