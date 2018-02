Archief van Javanen in Den Haag naar gemeente

16 februari 2018 | |

Deze week droeg de Stichting Comité Herdenking Javaanse Immigratie (STICHJI) haar digitale verzameling van het erfgoedproject ‘Javanen in de Nederlandse Polder’ over aan het Haags Gemeentearchief (HGA). Door deze verzameling in bewaring te geven aan het HGA wordt de sociale geschiedenis van de Javanen uit Suriname goed bewaard. Dit is een bijzondere archiefoverdracht; niet alleen is dit het 1e migrantenarchief dat geschonken wordt aan het HGA, het is ook het 1e particuliere, volledig digitale archief in de collectie.

Het verzamelde materiaal dat in de toekomst via de website van het HGA toegankelijk wordt, bevat digitale reproducties van gesprekken met Javaans Surinaamse migranten, verhalen, foto’s en films en aanvullende documenten, zoals krantenartikelen en publicaties. Er zit beeld- en documentatiemateriaal bij uit persoonlijke archieven van migranten. Ook audioverslagen maken hier deel van uit.

De tentoonstelling ‘Van nieuwkomer tot Hagenees – Javaanse Surinamers in beeld’, die vanwege de overdracht van 13 februari tot 26 maart 2018 in het Atrium te zien is, biedt een inkijk in deze bijzondere schenking. (FOTO van STICHJI: Hariëtte Mingoen, voorzitter van Stichting Comité Herdenking Javaanse Immigratie (STICHJI) draagt het archief over)