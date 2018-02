Sportvereniging Yellow Birds bestaat 55 jaar in Suriname

14 februari 2018 | |

De sport vereniging Yellow Birds vierde op maandag 12 februari haar 55ste verjaardag in Suriname. In de afgelopen periode zijn heel wat activiteiten ontplooid en afgewerkt en is er een gezellig feestje geweest op de jaardag zelf in ‘Het Nest’: het clubgebouw van Yellow Birds. Zondag 18 februari zijn er nog wielren wedstrijden bij het Gladiolen plein op Zorg en Hoop. Wanneer de wedstrijden zijn afgewerkt is er een gezellige Family Day op het terrein van Yellow Birds.

Over de jaren heen heeft Yellow Birds haar sporen verdiend in de samenleving. Ivan Fernald belast met de sectie atletiek en Tae Kwando geeft aan dat Yellow Birds 55 jaar geleden is ontstaan van uit het buurt werk met wijlen Guno Meye die is begonnen met 8 jongens. Met de komst van Orlando Renfrum in de leiding, heeft Yellow Birds een enorme groei meegemaakt en is het uitgegroeid tot wat het nu is. Het is niet alleen gegroeid in leden aantal maar ook in verschillende secties zoals basketbal, volleybal, atletiek, Tae Kwando en wielrennen.

Tegenwoordig voorziet de sportvereniging Yellow Birds in een grote maatschappelijke behoefte. Fernald zegt dat Yellowbirds niet alleen zorgt voor kampioenen maar dat er ook wordt gewerkt aan zelfdiscipline, leren omgaan met je teamgenoten, leren omgaan met je verliezen en leren om verder te gaan. Yellow Birds is ook instaat geweest om in 2008 een eigen sporthal op te zetten ‘’Het Nest’’. De laatste ambitie van Yellow Birds is het aanleggen van een eigen kunststofbaan voor atletiek. Daarbij moet nog de belijning gedaan worden. Binnenkort zal ook dat een feit zijn en zullen de atletiek wedstrijden rond mei/juni plaatsvinden wat ook de inauguratie van de baan zal zijn.

Yellow Birds heeft over de jaren heen heel wat grote sporters voortgebracht zoals, Letitia Vriesde, Premradj Binda, Rajinder Pattan, Leontine Bansse-Issa voor atletiek, Mark en Kenneth Slijngaard, Erik Nirk. Kevin en Gino Fernald voor Tae Kwando.