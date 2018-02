Marchiano komt met eerste single op Valentijnsdag

14 februari 2018 | |

Zanger en producer Marchiano brengt vandaag, op Valentijnsdag, zijn eerste single uit. Het nummer ‘VIP’ is samen met DJ Sam Blans gemaakt en speciaal voor alle lovers. Marchiano Markus, zoals de zanger volledig heet, zingt al vanaf dat hij zich kan herinneren. Hij is bij het grote publiek bekend geworden door zijn deelname aan het TV programma The Voice of Holland.

“In november 2017 deed ik mee aan de blind auditions bij The Voice of Holland. Alle vier coaches drukten op de knop en ik koos voor Waylon. Ik heb een leuke ervaring achter de rug en ben ready for the next step! Dit is mijn eerste werk en er komt meer aan” aldus de zanger op Facebook.

Het nummer is vanaf 14 februari te beluisteren via Spotify en iTunes. Hieronder alvast een voorproefje. Kijk voor meer informatie over Marchiano op marchiano.nl. Marchiano boeken? Bel voor boekingen met 010-2151770.

UPDATE: luister hier naar het nummer via Spotify.