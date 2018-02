70-jarig bestaan Progressieve Werknemers Organisatie in Suriname

14 februari 2018 | |

Op 15 februari 2018 is het precies 70 jaar geleden dat de Progressieve Werknemers Organisatie (PWO) in Suriname is opgericht, door de toenmalige voorzitter van de politieke partij PSV; de Nederlandse Pater Josephus Weidmann. Het specifieke doel was om de belangen van de arbeiders in de ruimste zin des woords te behartigen. In het kader van dit jubuleumjaar zal de vakcentrale een viertal activiteiten introduceren en organiseren. Het thema van het jubileumjaar is: Er is nog steeds hoop voor de vakbeweging in Suriname.

De eerste activiteit in het jubileumjaar zal op 15 februari aanstaande op de oprichtingsdag van de organisatie plaatsvinden. Op die dag zal er rond 10.00 uur AM een krans worden gelegd bij het borstbeeld(FOTO) van haar oprichter dat staat aan de Limesgracht # 80. Hierna zal er als tweede activiteit een persconferentie worden georganiseerd waar de vorderingen van het vorig jaar gestartte revitaliseringsprogramma door tussenkomst van de media met de gemeenschap zal worden gedeeld. Tijdens de persconferentie zal ook de launch van de Algemene Werknemers Bond, AWB plaatsvinden. Dit is een vakbond die speciaal gericht zal zijn op de organisatie van werknemers die nu niet zijn georganiseerd in een vakvond en dus geen C.A.O. hebben.

PWO zal deze categorie werknemers met raad en daad bijstaan en hun de mogelijkheid bieden om zich bij deze Algemene Werknemers Bond aan te sluiten. Het gaat in deze om de volgende categoriën werknemers: medewerkers bij banken die niet onder het CAO personeel vallen, bewakingspersoneel,personeel van service stations, personeel in de thuiszorg, casinomedewerkers, vuilophalers, horecapersoneel, interieurverzorgsters en ander personeel dat nergers een klankbord heeft voor het behertigen van hun belangen.

De derde activiteit betreft een receptie die op 15 februari in de avond zal worden gehouden. Naast de felicitatiebijeenkomsten zal de voorzitter van de PWO namens het bestuur de strategie van de vakcentrale voor de komende twee jaar uiteenzetten.

De laatste, maar meest blijvende activiteit betreft twee publicaties die in het jubileumjaar gereed zullen komen. De ene publicatie betreft de vastlegging van enkele intervieuws met de voormalig voorzitter van de vakcentrale, de heer Ramon Cruden, die maar liefst 35 jaar leiding aan de PWO heeft gegeven. De tweede publicatie betreft de samenvoeging van artikelen die reeds eerder elders zijn gepubliceerd over het leven en werk van Pater Weidmann en de koppeling van het gedachtengoed van Pater Weidmann aan de tegenwoordige tijd.(FOTO: kntsdagblad)