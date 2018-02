Parlement wil uitleg over verlies stemrecht Suriname in VN

13 februari 2018 | |

PARAMARIBO/NEW YORK, 13 feb – In het parlement is van de regering uitleg gevraagd over de opschorting van Surinames stemrecht in de Verenigde Naties. Parlementariërs staken hun bezorgdheid niet onder stoelen of banken. De effecten van de bezuinigingen en geldkrapte waar Suriname mee kampt, laten ook internationaal sporen na. Suriname behoort tot acht lidlanden van de VN die niet kunnen voldoen.

Ook Venezuela en Equatoriaal-Guinee mogen niet meer stemmen. Volgens VN-woordvoerder Stéphane Dujarric gaat het om in totaal acht van de ruim honderd en negentig lidlstaten. De achterstand in de betaling van hun contributie is te hoog opgelopen. Parlementariërs wilden onmiddellijk uitleg van de regering. Onder meer Marinus Bee (ABOP) sprak van een ‘zeer ernstige’ ontwikkeling.

De regering zou het parlement moeten informeren over alle achterstanden bij internationale organisaties. Het is voor de eerste keer dat Suriname zijn stemrecht kwijt is. Deze sanctie geldt steeds als de contributie niet is betaald. “Een uitzondering is mogelijk als een land kan aantonen dat omstandigheden buiten de eigen invloedssfeer hebben bijgedragen aan het niet kunnen betalen”, zei Dujarric tijdens een persconferentie in New York. Vier landen hebben uitstel gekregen.