Oppositie: kwikvervuiling ook in Paramaribo alarmerend

PARAMARIBO, 14 feb – De regering zal de kwikvervuiling in stad en binnenland dringend moeten aanpakken. Dit zeiden parlementariërs van de oppositie bij de bespreking van het Miamata-verdrag. De situatie is alarmerend. “Er komen in Paramaribo kwikdampen vrij bij de verwerking van goud”, zei Dewanchandrebhose Sharman (VHP). Ook in het binnenland is de situatie zorgelijk. De kleinschalige goudwinning gaat ongestoord zijn gang.

Het kwik dat gebruikt wordt bij het scheiden van het goud, stroomt vrijelijk de rivieren en kreken in. “Wat we niet beseffen is dat elke kilogram verwerkt goud, een hoeveel kwik zit”, zei Sharman. Net als andere oppositieleden vindt hij dat het Miamata-verdrag zo snel mogelijk uitgevoerd moet worden. Dit standpunt staat haaks op dat van minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, NH.

Dodson vindt dat het vedrag niet uit te voeren is op korte termijn. Kwik is erg populair onder de goudzoekers. Het gevaarlijke metaal wordt al jaren illegaal het land ingevoerd. De overheid geeft immers al jaren geen importvergunning meer voor kwik. Alles wat er in Suriname aanwezig is, is er dus illegaal. “Ik ben van mening dat de politieke wil er niet is. Die wil is nodig om het verdrag uit te voeren”, zei Patricia Etnel (NPS).