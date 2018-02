Parlementariër Gajadien: Suriname heeft al genoeg politieke partijen

12 februari 2018 | |

PARAMARIBO, 12 feb – Suriname heeft al meer dan genoeg politieke partijen. Dit stelt Asiskumar Gajadien, parlementariër en ondervoorzitter van de Vooruitstrevende Hervormingspartij, VHP. Het land kent al ruim dertig politieke partijen. Onder meer de activisten Curtis Hofwijks en Maisha Neus hebben elk een eigen partij aangekondigd. Er zijn veel betere alternatieven.

Zoals zich aansluiten bij de ‘steeds groeiende grote VHP-beweging’. “Elke burger is binnen ons democratisch bestel natuurlijk vrij een keus te maken of men via een eigen of bestaande politieke organisatie wil deelnemen aan de verkiezingen. Anderzijds is het zo dat wij in totaal al vier en dertig politieke partijen hebben. Voor een klein land als Suriname is dat extreem hoog”, zegt Gajadien tegenover Dagblad Suriname.

Het is uiterard niet de eerste keer dat uit sociale overwegingen politieke partijen worden opgericht. De vraag is wel of er kans van slagen is. De meeste kleine politieke behalen uiteindelijk geen zetels bij verkiezingen. “Zodra iemand ontevreden is in het land, richt die een nieuwe politieke partij op. Het is alleen maar versnippering van stemmen”, aldus Gajadien. Het gaat er nu om te bundelen tegen wat er nu is.