Ellen Neslo houdt eerste NiNsee lezing in 2018

9 februari 2018

Mevr. dr.mr. Ellen Neslo houdt op vrijdag 16 februari de eerste NiNsee lezing in 2018. Neslo zal het hebben over dresmama’s, praktizijns, vettewariers, chirurgijns, timmermannen, broodbaksters en onderwijzers. Dit in relatie tot haar proefschrift met als titel: ‘Een ongekende elite. De opkomst van een gekleurde elite in koloniaal Suriname 1800-1863’.

In de laatste periode van de slavernij (1800-1863) wordt in veel testamenten van vrije personen in Paramaribo vermeld dat zij één of meerdere slaven ‘De Schat des Vrijdoms’, de vrijheid, schonken. Veelal kregen deze slaven naast hun vrijheid ook een geldbedrag mee om in hun eerste levensbehoefte als vrij persoon te voorzien. En soms ontvingen de kinderen van deze vrijgemaakte personen een geldbedrag voor hun scholing.

Merkwaardig genoeg werd in Europese literatuur uit de negentiende eeuw beweerd dat slaven geen hang of kennis naar vrijheid hadden. Bovendien waren ze te lui en niet in staat om voor zichzelf te zorgen. We komen echter in verschillende archieven tegen dat veel vrijgemaakte personen in Paramaribo het als een plicht zagen om hun familieleden, die nog in slavernij verkeerden, vrij te kopen.

Uit de archieven bleek ook dat verreweg de meeste ambachtslieden in Paramaribo in de slavenstand leefden of wortels in de slavernij hadden. Wat kunnen we nu van deze personen leren?

Ellen Neslo (1959) is geboren in Paramaribo en studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1999 werkt ze bij de universiteit. Ze was lange tijd bestuurssecretaris. Sinds 2014 is ze hoofd van de universitaire dienst die internationale medewerkers begeleidt. Op 25 november 2016 promoveerde zij aan de Universiteit Utrecht.