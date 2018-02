Rapper Winne neemt song op met Poppe

7 februari 2018 | |

De Nederlandse rapper van Surinaamse komaf Winne heeft een song op genomen met Dancehall artieste Poppe. Het nummer heet ‘Winti’ en is de eerste single van het aankomend album van Winne. Dit vernemen we uit kringen van Wow Pow Recording Studio Rotterdam. “Het is top! en een eer. Winne is niet zomaar iemand, maar een legend”, reageert Poppe over de samenwerking.

Volgens onze informatie wordt de clip van ‘Winti’ in Suriname opgenomen. De Nederlands/Surinaamse rapper en zijn crew zijn al in het land voor de opnames. Er zijn plannen om ook beelden voor de video te schieten in het dorp Botopasie aan de Boven Suriname gebied, waar de vader van Poppe afkomstig is.

Winne, die eigenlijk Winston Bergwijn heet(FOTO), werd in 2006 contractueel vastgelegd door het platenlabel Top Notch. Al op jonge leeftijd begint Winne met rappen in het Engels, in eerste instantie onder de naam Static. Door zijn vrienden wordt hij aangemoedigd om in het Nederlands te gaan rappen, waarna hij de naam Winne aanneemt.

Zijn laatste album, genaamd ‘Winne Zonder Strijd’ dateert van 2009. De afgelopen 8 jaar heeft Winne niet stil gezeten. Zo heeft hij in de tussentijd een eigen label opgericht genaamd ‘Couture 33’. Dit in samenwerking met Top Notch. In een interview met de Nederlandse krant Volkskrant laat de hiphopveteraan Winne weten dat zijn lang verwachte nieuw album dit jaar zal uitkomen.(FOTO: Top Notch)