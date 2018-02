Eerste diamantkantoor in Suriname geopend

6 februari 2018 | |

Afgelopen weekend is Glomac NV in Suriname geopend, een diamantkantoor welke zich specialiseert in de taxatie, opkoop en verkoop van Surinaamse edelstenen. Het mogen taxeren van diamanten is een hooggespecialiseerd beroep dat internationale ervaring van minimaal 5 jaar vereist bij een van de wereldwijde Diamond Traders. Glomac NV beschikt over een taxateur en twee diamantslijpers; zij zijn allen Surinamer of uit de Surinaamse diaspora en hebben hun specialistisch vakopleiding in België, de USA en Israel genoten. Het bedrijf is daarmee uniek in Suriname.

Bij de opening waren aanwezig vertegenwoordigers van het Kabinet van de President, de Minister van Handel, Industrie en Toerisme, Ferdinand Welzijn, de Minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dodson, de Minister van Arbeid, Soewarto Moestadja en de Minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle en andere zakenrelaties. Minister Welzijn feliciteerde Glomac om de gewaagde stap te maken en een voor Suriname volledig nieuwe industrie te starten.

Tot de edelstenen waarmee Glomac zal werken behoren diamanten, maar ook gekleurde steentjes zoals saffieren, robijnen en smaragden die in het binnenland gevonden worden. De dienstverlening die Glomac aan haar klanten biedt, is het vaststellen van de waarde van de edelstenen. De klant kan besluiten, de stenen te verkopen aan het bedrijf, die deze vervolgens verwerkt tot bijvoorbeeld een sieraad. De sieraden worden gemerkt onder het merk “G”.

Legale export van de stenen, oftewel internationale verkoop, is nog niet mogelijk totdat Suriname is toegetreden als lid van de World Diamond Council. Een dergelijk lidmaatschap stelt Glomac, en anderen, in staat om diamanten te verhandelen op de zwaar gereguleerde diamantbeurzen in de wereld, waarvan de bekendste zijn Tel Aviv, New York, Dubai en Antwerpen.