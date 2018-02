Surinaamse regeringspartij BEP gespleten na bestuursverkiezing

5 februari 2018 | |

PARAMARIBO, 5 feb – Het is een voldongen feit. Wat voor de bestuursverkiezingen was voorspeld is bewaarheid. De partij voor Broederschap & Eenheid in de Politiek, BEP, is doormidden gereten. Afgewezen partijvoorzitter en parlementariër Celsius Waterberg bevestigt de splitsing. Het vertrouwen in zijn partijgenoten is gedaald naar het uiterste minimum.

De meerderheid die koos voor ex-parlementslid Ronnie Asabina zegt genoeg. “Als meer dan zestig procent van de partij mij liever ziet gaan dan komen, waarom zou ik er nog moeten komen? Ik weet niet wie de vrienden of vijanden zijn en ik heb mijn leven lief. Ik houd mezelf echt niet voor de gek”, zegt Waterberg tegenover de Ware Tijd. Het betekent zoveel als een splisting tussen de partij en minstens één van haar parlementariërs.

De BEP heeft formeel twee leden in het parlment. Hoe de andere, Rudolf Zeeman, zich opstelt, is nog onduidelijk. De BEP sloot zich na de laatste parlementsverkiezingen bij de regeercoalitie van Desi Bouterse aan. Waterberg heeft zich sindsdien een bondgenoot door dik en dun getoond. Kennelijk is het grootste deel van de achterban er minder gelukkig mee. De nieuwe partijvoorzitter zegt dat de BEP in de coalitie blijft.