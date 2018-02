Presentatie boek over cultuurguru Wilgo Baarn in Amsterdam

5 februari 2018 | |

Na een succesvolle boeklancering in Suriname is het tijd voor Nederland: op 9 februari wordt het boek ‘Wilgo Baarn een ware alakondreman’ in Amsterdam aan het publiek gepresenteerd. Het boek over de vorig jaar overleden cultuurguru Wilgo Baarn werd uitgebracht in verband met het 70-jarig bestaan van de cultuurorganisatie, Na Afrikan Kulturu fu Sranan(NAKS) in Suriname.

Baarn was een kulturuman: een deskundige en zeer gewaardeerde cultuurdrager. Podiumkunstenaar in binnen- en buitenland, docent, toriman, zanger, acteur, danser, drummer, regisseur, theatermaker en groot dirigent van de Alakondre Dron. Hij overleed op vrijdag 7 juli 2017.

Op maandag 15 janauri 2018, op de jaardag van Baarn, werd het boek reeds in Suriname gepresenteerd in het Naksgebouw in Suriname. Stichting NAKS Nederland en Vereniging Ons Suriname organiseren nu een presentatie in Amsterdam op vrijdag 9 februari van 18.30u – 21.00u bij Vereniging Ons Suriname, Zeeburgerdijk 19A.