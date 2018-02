Wereldkankerdag: meer bewustwording over kanker in Suriname

4 februari 2018 | |

Wereldwijd wordt op 4 februari aandacht geschonken aan kanker. Het is dan Wereldkankerdag. Ook in Suriname wil men meer bewustzijn creëren bij de bevolking over deze ziekte. Ondanks alle drukke werkzaamheden moet men bewust zijn van de eigen gezondheid, vooral als het gaat om kanker. Nensy Bandhoe, directeur bij Stichting Lobi, geeft aan dat er niet voor geschroomd moet worden om zichzelf regelmatig te laten screenen op kanker. Vooral de screening op baarmoederhalskanker is aan te bevelen omdat bij tijdige ontdekking er 100% kans op genezing bestaat.

Ook mannen worden opgeroepen om zich regelmatig te laten onderzoek op prostaat kanker. Het is alom bekend dat mannen vaak genoeg niet snel genoeg de dokter bezoeken als ze merken dat ze ziek zijn. Dan nog wordt aan hen een beroep gedaan om hun prostaat regelmatig te laten onderzoeken. In sommige gevallen kan het ook om een ontsteking gaan die verholpen kan worden. Maar feit is wel dat men zich moet laten onderzoeken om erger te voorkomen.

Het blijkt nog al dat er een bepaalde drempelvrees bestaat wanneer het om deze ziekte draait. Maar men moet er wel van bewust zijn dat die drempelvrees zal maken dat, indien je een ontsteking of een beginnende kanker heb, deze niet tijdig ontdekt kunnen worden met natuurlijk alle nare gevolgen die erbij komen kijken. Geen enkele man of vrouw wil vroegtijdig overlijden en hun kinderen en hun partner en familie leden achter laten. Het liefst willen we een lang leven zodat men samen kan genieten van de mooie dingen in het leven.

Belangrijk daarbij is dan dat men over die drempelvrees heen komt als het om een kankerscreening gaat en daar draait het dit jaar op Wereldkankerdag in Suriname om.