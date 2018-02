Bezoeker tehuis voor ex-melaatsen in Suriname: vrijgevochten boel

2 februari 2018 | |

PARAMARIBO, 2 feb – Het lijkt wel Sodom en Gomorra. Het is de meest voor de hand liggende reactie op een schrijnbrief van eeen burger die onlangs op bezoek was bij de Esther Stichting. Deze ngo houdt toezicht op het Estherhof waar ex-melaatsen (ook wel ex-Hansenpatiënten) een veilig heenkomen horen te hebben. Volgens de briefschrijver is er nauwelijks sprake van een onderkomen.

Het eten is er niet om over naar huis te schrijven. De kamers zijn klein en smerig. Patiënten of cliënten, voelen zich gediscrimineerd. En het ergste is dat er geen aanspreekpunt is. Je zou het wel verwachten in een gespecialiseerde verzorgingsinstelling. Maar de directie van het Estherhof blijkt niet te bereiken. En dat geldt zowel de bewoners zelf als de familie. “Het lijkt alsof ze in een ivoren toren wonen”, staat in de brief die de Ware Tijd publiceert.

Zelfs seksueel misbruik maakt of houdt niemand wakker. Een geestelijk zwak begaafde cliënte heeft het onlangs aan den lijve ondervonden. De directie is op de hoogte gesteld, maar verroert geen vinger. Het gevolg van de lamlendigheid laat zich raden. “De dader voelt zich gevrijwaard en zet zijn handelingen voort”, wordt gemeld in brief. De Estherstichting wordt volledig gesubsidieerd door de regering.