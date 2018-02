Laatste interview Ruben Rozendaal in tijdschrift Amnesty International

1 februari 2018 | |

Op 1 december 2017 pleegde Ruben Rozendaal zelfmoord. Hij was een van de verdachten in het Decembermoordenproces in Suriname. Rozendaal beweerde onschuldig te zijn, maar hoorde een strafeis van tien jaar gevangenis tegen zich eisen. Zijn laatste interview, een paar weken voor zijn dood, was met ‘Wordt Vervolgd’, het tijdschrift van Amnesty International.

Ruben Rozendaal was een van de zestien militairen die op 25 februari 1980 onder leiding van Desi Bouterse een staatsgreep pleegden in Suriname. Ook was hij een van de verdachten in het proces rond de Decembermoorden van 1982, toen vijftien tegenstanders van het regime van Bouterse werden geëxecuteerd in Paramaribo. Rozendaal legde als enige verdachte in 2012 onverwacht een belastende verklaring tegen Bouterse af, na hem eerder te hebben vrijgepleit. Op 30 november 2017 kreeg de journalist ’s morgens van Rozendaal te horen dat hij de interviewtekst voor het tijdschrift goedkeurde. Diezelfde dag eiste de aanklager vrijspraak voor vier medeverdachten in het proces. Rozendaal hoorde echter tot zijn ontsteltenis een eis van tien jaar gevangenisstraf tegen zich eisen. Een dag later maakte hij een einde aan zijn leven.

Rozendaal had aangegeven geen interviews meer te willen geven, maar maakte voor Wordt Vervolgd een uitzondering. Hij zag een tijdschrift van Amnesty International als ‘het hol van de leeuw’ en zei zelf daarover: ‘Misschien dat mensen mij gaan geloven als ik daarin mijn zegje doe.’

Rozendaal geeft in het interview met Wordt Vervolgd aan dat hij in het reine wil komen omdat hij ziek is en de tijd tikt. Onder veel Surinamers, vooral degenen die de militaire periode hebben meegemaakt, is Rozendaal echter niet geliefd en worden zijn woorden niet geloofd. Lees het volledige interview op amnesty.nl.

(FOTO: Ruben Rozendaal spreekt de pers op Boxel, na zijn getuigenis in de zaak van de Decembermoorden – mrt 2012)