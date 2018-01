Verbranding vlag Nationale Partij Suriname ‘bewuste daad’

30 januari 2018 | |

PARAMARIBO, 30 jan – “Het zijn mensen die een bewuste daad gepleegd hebben.” Dit zegt Gregory Rusland, voorzitter van de Nationale Partij Suriname, NPS, over het verbranden van de partijvlag bij het NPS-hoofdkwartier. Sommigen beweren dat het junks kunnen zijn geweest. Daar lopen inderdaad nogal wat van rond in de omgeving van het partijcentrum. Maar Rusland vindt de verbranding opmerkelijk kort gebeurd zijn na een succesvolle publieke bijeenkomst.

De opkomst was opmerkelijk goed in vergelijking met recente bijeenkomsten van de NPS. Mogelijk hebben politieke tegenstanders er aanstoot aan genomen. “Als het een week voor of na onze bijeenkomst was geweest, zou ik er niets achter zoeken. Het is meer dan duidelijk dat het voorval te maken heeft met onze activiteit eerder op de avond”, zegt Rusland tegenover de Ware Tijd. Wat het motief is, valt moeilijk te zeggen.

De vlag is in brand gestoken kort nadat de bijeenkomst was afgelopen. Het moet zijn gebeurd toen de bewaker zich op een ander gedeelte van het partijterrein bevond. Hij heeft nog net enkele types zien wegrennen. Volgens Rusland zal de veiligheid worden verhoogd, gezien de toegenomen nood. “Dit is voor het eerst gebeurd. Het is erg dat personen demonstratief naar je partijcentrum komen en schade aanrichten.”