Armaan Malik klaar voor Bollywood concert in Suriname

28 januari 2018

De jonge en de meest veelbelovende Indiase zanger Armaan Malik is klaar voor zijn optreden in Suriname. Dit zegt de organisatie Royal Dutch Entertinament. “Hij verheugt zich erop om voor de eerste keer in het land te mogen optreden. Vooral omdat Armaan heeft gehoord dat de mensen in Suriname gek zijn op Bollywood muziek”, aldus de organisatie. Het concert, dat tevens de eerste internationale bollywood show is van het jaar 2018, vindt op donderdag 15 februari in At Live Entertainment, voorheen Flamboyantpark plaats.

Malik is winnaar van diverse prestieuze pijzen, waaronder Filmfare, GiMA en Dadasaheb Phalke Award. Hij heeft meer dan 20 superhits op zijn naam staan. ‘Main hoon hero tera’, ‘Bol do na zara’, ‘Main rahoom ya na rahoon’, ‘Pyaar manga hai’ zijn enkele van ze. Armaan Malik is de zoon van de zanger en music director Daboo Malik, broer van de music director Armaal Malik. Zijn voornaamste droom is om een wereldster te worden.

In de show zullen ook de tweelingzusters Sukriti en Prakriti Kakar live te bewonderen zijn. Voor het concert in Suriname is de Bollywood zanger op 10 februari in de Silverdome in Zoetermeer, Nederland live te bewonderen. Arman Malik en zijn crew worden op 14 februari in Suriname verwacht.