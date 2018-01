Bouterse hekelt ambitieuze partijgenoten ‘die niets willen uitvoeren’

23 januari 2018 | |

PARAMARIBO, 23 jan – Desi Bouterse heeft fel uitgehaald naar partijgenoten die slechts uit zijn op publieke topfuncties. Het gaat dan vooral om baantjes als beleidsmedewerker of beleidsadviseur. Functies die goed betaald zijn zonder dat er echt verantwoordelijkheid of risico aan kleeft. Ook de zucht naar lappen goedkope domeingrond loopt volgens de NDP-voorzitter de spuigaten uit. “Als ze dat niet krijgen, lijkt het niet goed met hen te gaan”, zei Bouterse tijdens een partijvergadering.

‘Niet goed’ moet dan zoiets zijn als een schril contrast vertonen. De over de klingel gehaalde groep legt blijkbaar niet gewenst gedrag aan de dag. “Er zijn mensen in de partij die hard werken. Maar er zijn ook NDP’ers die alleen hoofdbeleidsadviseur of adviseur willen worden of driehonderd hectare (!) grond willen hebben om dat te gaan verkopen. Ik waarschuw jullie, want dat is niet de bedoeling. Laten we kijken wat we voor onze mensen kunnen doen”, zei Bouterse.

Voorbeelden van iets voor de mensen doen zijn onder meer projecten in het binnenland. Zoals het opkopen van landbouwproducten tegen betere prijzen. Of het opzetten van televisiemasten. “We moeten samen bundelen tegen de politieke aanval. Dat is het enige antwoord. Wat mij vooral verbaast, is dat er NDP’ers zijn die niets willen uitvoeren. Als ik zie dat u werkt, kunt u mij altijd vragen om een zegje voor u te doen”, aldus Bouterse.