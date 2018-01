Multinational Newmont bereid te praten over akkoord met Suriname

22 januari 2018 | |

PARAMARIBO, 22 jan – Newmont houdt in principe vast aan de overeenkomst die is gesloten met Suriname. Dit stelt de multinational in een reactie op de nieuwjaarsrede van president Desiré Bouterse. Dat het staatshoofd weer wil praten over de inkomsten van Suriname wordt voor kennis aangenomen. Maar Newmont zal een discussie waar Bouterse gewag van maakte, niet uit de weg gaan. Sowieso kan altijd gesproken worden. Zelf heeft Newmont zich aan alle afspraken gehouden.

Afspraken die zijn neergelegd in de overeenkomst. “Niet alleen op het stuk van de financiële zaken, maar ook op het stuk van verplichtingen met betrekking tot hoe we omgaan met de lokale gemeenschap (leefgemeenschappen in de nabijheid van de mijn in Oost-Suriname, red.)”, stelt Albert Ramdin, directielid van Newmont, tegenover de Times of Suriname. Ook de afspraken wat betreft het natuurlijke milieu en arbeidsvoorwaarden worden keurig nageleefd.

Bouterse zei in in zijn rede dat een vergelijking is gemaakt. De enorme winsten van de multinationals die goud mijnen in Suriname zouden in schril contrast staan met wat het land zelf overhoudt. Hij wil dit jaar rond de tafel. “Niemand gaat de discussie uit de weg, ook Newmont niet. We staan altijd open om te praten over ideeën, maar ze moeten wel op tafel worden gezet. Dat is nog niet gebeurd, aldus Ramdin.