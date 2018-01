‘Staatsolie Ethanolproject was geen gemiste kans ‘

20 januari 2018 | |

Het Chinees bedrijf SinoSu zal binnenkort in Suriname op grote schaal Suikerriet gaan telen om er vervolgens ethanol eruit te verkrijgen en suiker. Vermeldenswaard is wel dat Staatolie dit project al lang in de planning had. Toch vindt de directeur van Staatsolie, Rudolf Elias het wegvallen van dit project uit handen van Staatsolie geen gemiste kans.

De oliemaatschappij had in de testfase al een groot geldbedrag geïnvesteerd en had bijna alles in gereedheid gebracht om te beginnen met het produceren van 40 miljoen liters ethanol en 43 duizend ton suiker. Niet lang daarna werd door President Bouterse de mededeling gedaan dat het project gestopt moest worden. Wat nu blijkt is dat de concessie was gegeven aan het chinees bedrijf SinoSu.

Ondanks deze handelswijze is Elias van mening dat dit besluit niet politiek gezien moet worden. Volgens hem was het een commerciële beslissing geweest van Staatsolie om te stoppen. Hij geeft aan dat toen Staatsolie bezig was met dit project, de prijs van ethanol twee en half keer hoger was dan wat het tegenwoordig is. Net als de prijs van olie aangezien de prijs van olie en ethanol zijn aan elkaar verbonden.

Mocht het zijn dat de ethanol markt weer opbloeit en Staatsolie voldoende financiën heeft om daarin te investeren, zal dit project ongetwijfeld voortgang vinden. Staatsolie staat zelfs open om informatie te delen met andere bedrijven, die ook bezig zijn met dit project en die graag resultaten zouden willen inzien van hun pilot. Alle informatie is nu overgedragen aan het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) die verder zal onderhandelen met SinoSu.