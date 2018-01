19 januari 2018 | |

PARAMARIBO, 19 jan – “Het probleem is dat we in Suriname niet houden van regels.” Dit stelt districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo-Noord. Het is de overheid ernst met het ordenen van de wildgroei aan alle soort entertainmentbedrijfjes. Het is weliswaar niet de eerste keer dat over ordening wordt gesproken. Het komt er maar niet van, omdat burgers maatregelen negeren. Als er wordt opgetreden is Leiden in last. Deze keer is het menens.

Vooral de massagesalons en sekswerkers die zich schaamteloos presenteren, zullen worden aangepakt. “We hebben een heleboel van die zogenaamde massagehuizen, je ziet ze bijna niet. We hebben ook een heleboel sekswerkers die werken langs de openbare weg. Misschien moeten we de sekswerkers maken tot eenmansbedrijf net als in Nederland, zodat ze ook belasting betalen”, zegt Nerkust in het STVS-journaal.

Er is al flink wat voorwerk gedaan. Behalve Nederlandse wetgeving, is ook die van de Verenigde Staten van Amerika en andere Europese landen bestudeerd. Nerkust hoopt dat het nu wel zal lukken zaken te ordenen. In het buitenland werkt het immers prima en menige Surinamer is daar overbekend mee. “Maar op het moment dat men in Suriname is, heeft men de neiging over te gaan tot losbandigheid.”