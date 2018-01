Poppe uit Suriname klaar om ook Nederland te veroveren

19 januari 2018 | |

De Surinaamse Reggae Dancehall artieste Poppe is helemaal klaar om ook Nederland te gaan veroveren met haar muziek. “In mijn vaderland Suriname ben ik al heel bekend, maar ik wil nu ook in Nederland bekend worden en denk wel dat het gaat lukken. Damaru en Kenny B is het ook gelukt. Ik werk hard”, vertelt ze enthousiast.

Simonia Consuella Darson, zoals Poppe officieel heet, is vorig jaar de studio ingedoken met de Jamaicaanse King of Dancehall Beenie Man. De twee hebben een Reggae/Hip Hop en een puur Reggae/Dancehall nummer opgenomen. Een van de nummers wordt hoogstwaarschijnlijk in maart gelanceerd. Ook met de populaire kaskawigroep La Rouge is Poppe in de studio gedoken. De kans is groot dat de Surinaamse Reggae Dancehall artieste een song opneemt met de Nederlandse rapper en produdcer Ronnie Flex.

Poppe scoorde vorig jaar een grote hit met ‘Mi Law’. Het nummer werd tijdens de Su Music Awards 2017 gekozen tot de Su Music Song van 2017. De clip daarvan werd geschoten in Afrika, iets wat voor Poppe echt een droom was die uitkwam. Haar liefde voor Afrika zie je ook in de traditionele kleding die ze in de clip draagt. ”Ik hou mijn cultuur hoog. En dat doe ik sowieso, ook via mijn kleding.”