Nederlandse Yogi in Suriname voor Yoga event SSDP

De Shri Sanathan Dharm Paramaribo Noord (SSDP) Yoga school bestaat in mei van dit jaar 20 jaar. In verband met hun jaardag zijn er enkel yoga events gepland om meer bewustwording opgang te brengen over de vele voordelen van yoga. Speciaal voor dit event is een Nederlandse Yogi naar Suriname gehaald: Jelle Grupstra(FOTO).

Hij beoefent al jaren de Himalayan Yogi Traditie. In Suriname zal hij enkele sessies verzorgen. Van 25 tot en met 31 januari in Paramaribo in de Yoga zaal van het SSDP. Tijdens de Yogasessies met Jelle Grupstra wordt ernaar gestreefd meer diepgang te krijgen en zal er waar nodig gecorrigeerd worden.

Er zullen twee sessies worden gehouden voor de beginnelingen en de gevorderden. De onderwerpen die naar voren zullen komen zijn: Yoga theorie (ademhalingsoefeningen), inzicht in de Yoga en lichaamshoudingen. Jelle Grupstra zal daarna verblijven in Nickerie waar hij van 1 februari tot en met 6 februari ook enkele sessies zal draaien.

Het ligt ook in de bedoeling om een bezoek te brengen aan enkele Kindertehuizen in Paramaribo als in Nickerie om ook de kinderen kennis te laten maken met Yoga. Kinderen hebben ook baat bij Yoga oefeningen aangezien zij zich vaak ook in stress situaties bevinden of al te vaak achter de computer, tablet of mobiel. Dan kan yoga hen helpen om hun leven weer in balans te brengen om zodoende op school beter te kunnen leren.(FOTO: Himalaya Yoga Centrum)