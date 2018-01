Surinames minister van Volksgezondheid hekelt houding specialisten

15 januari 2018 | |

PARAMARIBO, 15 jan – De houding van medisch specialisten tegenover hun patiënten is niet correct. Dit zegt minister Patrick Pengel van Volksgezondheid nu de specialisten dreigen met een boycot. Patiënten die verzekerd zijn bij het Staats Ziekenfonds, SZF, komen zo in onzekerheid te verkeren. Pengel keurt deze ontwikkeling af. De houding van de specialisten heeft veel weg van een gijzeling.

De achterstand in betaling voor diensten aan SZF-patiënten wordt aangegrepen als aanleiding. Deze groep zal niet meer geholpen worden. “Betaal of ik werk niet meer. Betaal me of ik help mijn medemens niet meer. Ik wil geld zien, anders doe ik niet meer datgene waar God voor gezorgd heeft dat ik in staat ben te doen. Ik wil geld zien”, zo bescheef Pengel de houding van de specialisten.

Wat er aan te doen valt, is nog maar zeer de vraag. Medisch specialisten zijn in Suriname niet dik bezaaid. Doorgaans hebben hun schaarse dwangacties redelijk succes. De groep eist het voldoen van rekeningen van sinds 2015. Via de Vereniging van Medici in Suriname is doorgegeven dat het geduld op is. Pengel laat het niet over zich heen gaan: “De gezondheidszorg is voor iedereen en wij als regering laten dat niet in gijzeling nemen door een kleine groep.”