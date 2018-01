Infosessie voor Traditioneel Gezag Marrons i.v.m. wetswijziging

15 januari 2018 | |

Vorige maand is de wet Bescherming Woon- en Leefgebieden in Suriname aangenomen. Hiermee is het Decreet Beginselen Grondbeleid van 1982 gewijzigd. Belangrijke bepaling in deze wet is, dat de overheid binnen een bepaalde straal geen concessies aan derden in de directe omgeving van een woongemeenschap mag verlenen. Afgelopen vrijdag was er een speciale infosessie voor het Traditioneel Gezag van de Marrons(FOTO).

Bij deze info sessie waren parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings – Simons en minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling aanwezig. Donderdag was er een soortgelijke bijeenkomst voor de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, bij wie er nog misvattingen en als gevolg daarvan ook enige onbegrip bestond over de wetswijziging.

De wijziging moet garanderen dat inheemsen en andere in stamverband levende Surinamers binnen een straal van 5 kilometer van hun dorp in alle rust kunnen wonen en leven. Simons is een van de initiatiefnemers van de wetswijziging en was bij ontmoetingen samen met de mede-initiatiefnemers: S. Tsang, J. Vreedzaam.