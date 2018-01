Aminata Cairo houdt inaugurele rede op Haagse Hogeschool

15 januari 2018 | |

Aminata Cairo is sinds 1 juli 2017 lector Inclusive Education en daarmee de eerste zwarte lector aan De Haagse Hogeschool. Met haar lectoraat gaat ze een leeromgeving creëren waarin alle studenten zich welkom en ondersteund voelen, zodat ze het beste in zichzelf naar boven kunnen halen. Op woensdag 17 januari 2018 houdt ze haar intreerede ‘The unconventional road to embracing inclusion: the charge and challenge of changing our narrative‘.

In haar aankondiging schrijft het opleidingsinstituut: “In het huidige academische veld dat volop wordt gevuld met meerdere stemmen over diversiteit en inclusiviteit, schijnt Aminata Cairo slechts nog een extra stem te zijn. Volgens Dr. Cairo is het echter belangrijk dat achter de meerdere stemmen er ook meerdere visies en benaderingen schuilen”.

In haar inaugurele rede zet Dr. Cairo de visie en het traject van het nieuwe lectoraat Inclusive Education uiteen, dat een toevoeging hoopt te zijn aan de huidige benaderingen over diversiteit en inclusiviteit in het Nederlandse academische landschap. Via de concepten familie, verhaal, en verandering, neemt zij het publiek mee in deze nieuwe uitdaging voor De Haagse Hogeschool.” Het evenement start om 15:30 uur.

Cairo (Amsterdam, 1966) behaalde een Masters Degree in Antropologie en een Masters Degree in Klinische Psychologie én promoveerde in 2007 aan de University of Kentucky in de VS. Ze woonde er vanaf haar 18e, en zat op de befaamde Berea College; dit college werd rond het begin van de vorige eeuw gedwongen haar zwarte studenten te weren, maar de school pleitte haar casus voor het Amerikaanse Hogergerechtshof, dat uiteindelijk besloot dat de segregatie opgeheven moest worden.

Ze keerde uiteindelijk in 2015 terug naar Nederland, waar ze na een jaar in diversiteitsbeleid bij Universiteit Leiden in mei 2017 de baan van Lector Inclusive Education accepteerde bij de Haagse Hoge School.(FOTO: Haagse Hogeschool)