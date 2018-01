Wrevel rond entertainmentgewoel in Surinaamse woonwijken steekt kop op

14 januari 2018 | |

PARAMARIBO, 14 jan – Bij tijd en wijlen steekt de wrevel bij buurtbewoners om entertainmentbedrijven in hun omgeving de kop op. Vaker dan niet gebeurt het rond calamiteiten of gewelddadigheid. Gedoe waar burgers de autoriteiten vooraf tegen waarschuwen. Kennelijk gebeurt het zonder effect. Hoewel de (hinder)wet de burger ‘beschermt’, wordt de ene vergunning na de andere verstrekt. Buren hebben het te verduren, zoals pas weer met de moord op een bargast.

Het gebeurde bij bardancing PP ShiSha Lounge, in het noorden van Paramaribo. Het was nota bene de tweede keer in enkele jaren tijd. In maart 2015 was het ook PP ShiSha Lounge waar de Nederlander Marchano Pocornie zijn laatste adem uitblies. Hij was kort tevoren beschoten. “Hoe durft de overheid een vergunning te geven aan deze gelegenheid dichtbij een woonwijk”, zegt een buurtbewoner tegenover de Ware Tijd.

De angst zit er goed in. “De volgende keer kan ik het slachtoffer zijn”, zegt de buurtbewoner.

Het gaat dan om meer dan alleen de gevallen die het nieuws halen. “Eén keer ging een man de bar binnen en toen hij weer naar buiten kwam, had hij drank bij zich en schoot vijf of zes keren in de lucht. Toen is niemand gewond geraakt.” Klachten over ook geluidshinder en foutparkeerders zijn evenzeer in andere buurten te horen.