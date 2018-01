Surinaamse vakbondsleider: rust niet te danken aan regeerbeleid

13 januari 2018 | |

PARAMARIBO, 13 jan – “Er is veel minder vraag naar dollars, daar is de stabiliteit aan te danken op de valutamarkt.” Dit zegt voorzitter Robby Berenstein van Surinames invloedrijkste vakcentrale, C-47. Dat prijzen in de handel stabiel lijken, komt dus niet omdat het regeerbeleid zo knap is. In Suriname is het de wisselkoers die zowat de economische dienst uitmaakt. Het gaat dan om de wisselkoers voor de dollar en de euro. De autoriteit op statistiekgebied in Suriname meldt een minimale stijging.

Volgens het Algemeen Bureau voor de Statistiek is gedurende 2017 de inflatie afgenomen in vergelijking met 2016. Het gaat volgens de autoriteit om een daling van ruim vijftig procent. Bij vooral C-47 wordt er sceptisch op neer gezien. “De inflatie is minder geworden maar is misleidend”, zei Berenstein tijdens de jaaropening van C-47. Het zou niet eens gaan om een structurele daling of stabiliteit.

De stabiliteit van zowel de inflatie als de prijzen in de detailhandel is niet meer dan een ‘toevalligheid’. Het is zelfs een zorgwekkend teken aan de wand. “De koopkracht is veel minder geworden. Als de prijzen nu al hoog zijn en de winkeliers nu nog verder verhogen, zitten zij nog langer met hun goederen en producten”, aldus Berenstein. Consumenten doen er intussen hun voordeel mee. Voor zover de beurs het toelaat.