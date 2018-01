‘Create your own 2018’ training in Suriname

13 januari 2018 | |

‘Create your own’ is een serie trainingen die zeven tot acht keer per jaar in Suriname wordt gegeven door Ineffable NV. Ook aan het begin van dit jaar gaat de eerste training van start met als thema ‘Create your own 2018’ op zaterdag 13 en zondag 14 januari. Daarbij worden de deelnemers handvatten aangereikt om te proberen 2018 tot een succesvol jaar te maken. Jean luc van Charante(FOTO) van Ineffable NV geeft aan dat tijdens deze training ondermeer zal worden gekeken naar persoonlijke ontwikkeling. Ook zullen er praktische tips worden gegeven en is er gelegenheid tot netwerken. Het seminar is er op gericht om vooral jezelf te ontwikkelen.

De bedoeling is om lange termijn doelen te stellen en proberen je leven zoals het nu is bij te schaven zodat je dit jaar een betere verse van jezelf kan creëren dan het vorig jaar. De dingen die je dit jaar zal gaan doen ook met een breder beeld omdat je verder wilt kijken waar wil je naar toe in dit leven. Wat zijn de dingen die echt belangrijk zijn voor jou in dit leven. En die dingen zullen ook tijdens het seminar naar voren komen.

Ook aan de veranderingen die je wilt doorvoeren in je leven zijn consequentie verbonden. Op het seminar zal ook nagegaan worden hoe je met deze consequenties omgaat. Uiteindelijk zal het moeten gaan leiden naar hoe haal ik het maximale uit 2018. Van Charante is zelf ook de trainer van het seminar welke vandaag en morgen wordt gehouden.