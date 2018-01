Ongerustheid om leiding Surinames Onafhankelijk Kiesbureau

11 januari 2018 | |

PARAMARIBO, 11 jan – Bij de oppositie is nogal wat deining ontstaan over het voorzitterschap van het Onafhankelijk Kiesbureau. Oppositiepartij Pertjajah Luhur, PL, overweegt zelfs een internationale aanklacht. President Desi Bouterse zou beter moeten weten dat een politieke medestander te benoemen. De onafhankelijke status van Surinames verkiezingsautoriteit is in het geding.

Voormalig minister Jennifer van Dijk-Silos wordt als voorzitter niet geacht de onafhankelijkheid te garanderen. En daarmee de betrouwbaarheid van de verkiezingen. “Er zijn duizenden anderen in Suriname. Laten wij allemaal het gevoel krijgen dat het eerlijke verkiezingen zijn. Naar ons gevoel was het er in 2015 al oneerlijk aan toe gegaan”, zegt PL-leider Paul Somohardjo tegenover de Times of Suriname.

Toen werd geklaagd over de telling van stemmen. “Nu komen zitten we weer opgezadeld met dezelfde persoon. Wat we gaan doen is alle politieke partijen bewegen om te protesteren, want dit kan niet”, aldus Somohardjo. Hij wil met andere politieke partijen in en buiten het parlement nagaan hoe samen te protesteren. Ook andere oppositiepartijen in het parlement hebben hun ongerustheid getoond.