Rel om H&M advertentie met donker jongetje

8 januari 2018

Een advertentie van modeketen H&M, waarin een donker jongetje te zien is met een hoodie voorzien van de tekst ‘Coolest Monkey In The Jungle‘, heeft een rel veroorzaakt. Veel mensen zijn verbolgen en noemen het belachelijk en racistisch dat het bedrijf uitgerekend deze tekst gebruikt bij een jongetje met een donkere huidskleur. H&M heeft meteen gereageerd en de advertentie ingetrokken.

Het gaat om een advertentie in Engeland, die zondag werd ontdekt en als een lopend vuurtje door social media ging. Een Twitter gebruiker zei daarover:

“H&M this is inappropriate, offensive, and racist. Why is the white kid “a jungle survivor” and the black kid the “coolest monkey in the jungle”? How do you think this is okay? REMOVE this and the clothing piece. This is completely distasteful!” doelend op onderstaand beeld dat ook bij de campagne hoort:

Ook in Nederland is er verontwaardiging. Dat blijkt uit deze posting van de in Suriname geboren vlogger en comedian Baba Tori Man Yaga: