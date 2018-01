Miljoenen weg door corruptie bij veerdienst Suriname-Guyana

8 januari 2018 | |

PARAMARIBO, 9 jan – De Canawaima Management Company is voor miljoenen benadeeld. Bij het bedrijf dat de veerdienst verzorgt tussen Suriname en Guyana, is op grote schaal geknoeid. Dit zegt president-commissaris Marlon Schoonhoven. Het geld zou zijn weggemaakt door de manager, die intussen thuis is gezet. Ook is een onderzoek ingesteld naar de manier waarop het geld achterover is gedrukt.

De resultaten zijn nu binnen en er zullen stappen worden ondernomen. “Ons vermoeden dat er malversaties plaatsvonden, was juist. Inmiddels is dit na onderzoek bevestigd en tegen de ex-manager is er een ontslagprocedure ingezet”, zegt Schoonhoven tegenover De West. Of er ook een justitieel onderzoek komt, staat nog niet vast. Evenmin is duidelijk of het geld terug gevorderd zal worden.

“Er is veel gebeurd onder het vorige management. Zaken die het daglicht schuwen, maar ik wil niet veel zeggen, omdat het om mijn eigen mensen gaat”, zegt een topfunctionaris van regeringspartij NDP. De Canawaima, de veerboot die passagiers vervoert over de Corantijn, is een geschenk van de Europese Unie. In de aanleg van aanvoerwegen, aanmeer- en passagiersfaciliteiten en de veerboot zelf, is zo’n dertig miljoen euro gestopt.