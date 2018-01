Adviseur Surinaams staatshoofd: leerkrachten moeten langer werken

8 januari 2018 | |

PARAMARIBO, 8 jan – Leerkrachten zullen harder moeten werken. Dit zegt Eddy Jozefzoon, presidentieel woordvoerder. In het onderwijs in Suriname worden te weinig uren gemaakt. Het verklaart deels ook waarom de resultaten en prestaties achter blijven. Een leerkracht maakt per week nog geen dertig lesuren. In het Caribisch gebied ligt het aantal aanmerkelijk hoger.

De gemiddelde leerkracht in de rest van de regio staat zeker veertig uren per week voor de klas. In Suriname worden leerkrachten administratief gelijkgesteld met ambtenaren. Als ‘landsdienaren’ maken ze aanspraak op overuren voor elk extra gewerkt uur. “De vraag is nu hoe we dit zodanig kunnen veranderen dat de leerkracht als landsdienaar dezelfde werkweek heeft als alle landsdienaren”, zei Jozefzoon tijdens een persconferentie.

Een mogelijkheid is de vakanties in te korten. “We gaan kijken hoe het in de regio en in de wereld is gesteld met de schoolvakanties. Zijn vakanties voor leerlingen of voor leerkrachten? We willen kijken hoe groot de werktaak is van leerkrachten in Suriname, in de regio en in de wereld. We hebben het vermoeden dat wij aan de lage kant zitten”, aldus Jozefzoon. In Suriname maken leerkrachten op veel minder verlofdagen aanspraak dan landsdienaren en ambtenaren.