Adembenemend drone filmpje van natuur in Suriname

8 januari 2018 | |

Met behulp van een drone heeft de Surinamer Fabian Vas vier jaar lang adembenemende beelden gemaakt van plekken en de natuur in heel Suriname. Met deze beelden hebben hij en zijn team onlangs een filmpje gemaakt getiteld ‘Suriname, Experience The Energy of Nature’. Het filmpje ging 2 weken geleden online via Facebook en telt inmiddels al meer dan 125.000 weergaven.

“I’ve promised the people of Suriname that I would make them proud of their country. I’ve traveled for 4 years through Su and collected the best footage of this green country. Together with our team we made this movie of Suriname possible and now it’s ready to be shown to the world” zegt Vas erover.

Bekijk de film hier en oordeel zelf maar: