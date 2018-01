Clifton Braam speelt ‘Twee landen, één liefde’ ook in Suriname

7 januari 2018 | |

De rijzende comedyster van Suriname Clifton Braam, speelt in februari zijn tweede theatershow ‘Twee landen, één liefde’ ook thuis. De opvoeringen vinden in het weekeinde van 2,3 en 4 februari plaats in Theater Thalia te Suriname. De show wordt gelijk na de opvoeringen in Suriname, ook op het Caribische eiland Aruba gespeeld.

“Ik vind februari de juiste periode om hem te draaien. Na alle dyugu dyugu van december en in januari bijkomen, is het in februari tijd om weer om te knallen”, vertelt Braam. “Dit stuk is inhoudelijk veel meer dan ‘De Eerste Keer’. Het is niet dezelfde show die ik in Nederland heb gegeven. Er zijn nieuwe dingen toegevoegd”, vult hij aan

In ‘Twee landen, één liefde’ legt Clifton op cabareteske en hilarische wijze de verschillen en overeenkomsten bloot tussen de Surinamers en Nederlanders zoals hij die door de jaren heen heeft ervaren.

Het komend jaar ziet er heel goed uit voor Braam; hij gaat in 2018 vier shows in Nederland doen: ‘Kaseko in Concert deel 3’ en voor de tweede keer ‘Twee landen, één liefde’. Daarnaast zal hij met zijn collega-acteurs van de cabaretgroep ‘1 en 1 = 3’ Glenn Huisden en Danielle ‘Sproetie’ Dorder te bewonderen zijn in een nieuwe theatervoorstelling ‘Buitenman/Buitenvrouw’. Over de andere show wil Braam nog niets zeggen.