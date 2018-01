Gala Concert van Bryan Muntslag in Suriname

5 januari 2018 | |

De Surinaamse zanger Bryan Muntslag is eind deze maand te zien in zijn eigen Gala Concert getiteld ‘HIS-TORI’. Dit evenement vindt plaats op woensdag 31 januari, in theater Thalia te Suriname. Muntslag is vandaag, vrijdag 5 januari, eerst te zien in The Voice of Holland waar hij mee doet aan The Battles.

“Woorden schieten mij te kort voor de woorden van steun die ik heb mogen ontvangen van een ieder vanuit alle hoeken van de wereld… Geweldig is het om niet alleen jezelf, maar nog meer Suriname uit te dragen en daarbij tevens de steun te krijgen van zovelen” aldus de zanger op Facebook.

“Ik voel mij hierdoor gesterkt en ga deze battle dan ook aan en zal mijn vocals laten horen aan de rest van de wereld. Ik hoop, dat wat de uitslag ook moge zijn, ik een deur heb mogen openen voor de vele talenten die in ons land lopen” schrijft Muntslag.

Bryan zong het nummer ‘Kiss And Say Goodbye’ van The Manhattans bij The Blind Auditions van The voice of Holland. Hij koos uiteindelijk voor Team Ali B: