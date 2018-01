Aantal verkeersslachtoffers in Suriname toegenomen

1 januari 2018 | |

Het aantal verkeersslachtoffers in Suriname is toegenomen in vergelijking met de voorgaande jaren. In 2016 hebben 75 personen het leven gelaten in het verkeer. Dat aantal is het afgelopen jaar(2017) gestegen naar 84 personen. In de jaren daarvoor was het aantal ook wat lager dan vorig jaar, namelijk 59 verkeersdoden in 2015 en 71 omgekomen personen in het verkeer in 2014. In 2013 was het aantal slachtoffers 75. Archieffoto: verkeer op oudjaarsdag in Paramaribo.